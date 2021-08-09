شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شعبان يلحق بـ"بيج رامي" ويتأهل لمستر أولمبيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البطل المصرى محمد شعبان نجم كمال الأجسام للمحترفين فى التأهل لبطولة مستر أولمبيا 2021 فى فئة الوزن المفتوح، التى تقام فعاليتها فى شهر أكتوبر المقبل بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، ليلحق شعبان بالبطل المصرى العالمى بيج رامى حامل لقب مستر أولمبيا فى نسختها الأخيرة والذى سيشارك أيضًا فى البطولة هذا العام.

وجاء تأهل البطل المصرى محمد شعبان لمستر أولمبيا بالنقاط بعدما وصل إلى أقصى عدد ممكن أن يحصل عليه لاعب للمشاركة فى مستر أولمبيا، حيث يتأهل اللاعبون وفقاً للائحة التى تنص على إمكانية التأهل مباشرة حال الفوز بالمركز الأول فى بطولات المحترفين او من خلال جمع أكبر عدد من النقاط.

وتعد هذه المشاركة الثانية لمحمد شعبان الذى سبق له المشاركة فى مستر أولمبيا نسخة عام 2019، بعدما تأهل مباشرة عقب تتويجه بالمركز الأول فى بطولة مستر بيج للمحترفين التى تقام سنوياً بالبرتغال، وحالت ظروف الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا فى مشاركة شعبان هذا العام فى البطولة.

محمد شعبان شارك هذا العام فى 4 بطولات ونجح خلالها فى حصد مجموع النقاط الذى أهله لمستر أولمبيا، حيث جاءت نتائجه على النحو التالى المركز الثانى فى بطولة كاليفورنيا برو، والمركز الثانى فى بطولة ياماموتو بورتريكو برو، والمركز الرابع فى بطولة شيكاغو برو، والمركز الخامس فى بطولة تامبا برو.