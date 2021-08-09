شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار إيقاف أحمد فتوح وإحالته للتحقيق فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قرارًا بإيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق لحين التحقيق معه؛ وذكر الموقع الرسمى للنادى الأبيض أن اللاعب ترك المعسكر دون إذن بعد مباراة غزل المحلة.

وجاء ترك أبو الفتوح للمعسكر بعدما علم أنه تم صرف جزء من مستحقات بعض اللاعبين الكبار بالفريق دون أن يحصل مثلهم على جزء من مستحقاته، الأمر الذى دفعه للتحدث بأسلوب غير لائق مع المدير الفنى الفرنسى، حتى تطور الأمر وقام اللاعب بمغادرة المعسكر دون الحصول على إذن، ليقرر كارتيرون إيقافه وتحويله للتحقيق لما بدر منه فى تلك الواقعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، فى حين يحتل الفريق السكندرى المركز الخامس برصيد 41 نقطة.