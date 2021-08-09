شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن 3 صفقات محسومة للأهلى قبل انطلاق الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادى الأهلي العمل على التعاقد مع صفقات قوية لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، تلبية لرغبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للقلعة الحمراء لمواصلة حصد الألقاب الممكنة.

ويبدو أن الميركاتو الصيفي للنادى الأهلى سيكون ساخنا جدا، لمواصلة الحفاظ على ما حققه المارد الأحمر فى الفترات الأخيرة تحت قيادة موسيمانى الذى حقق الدورى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا "مرتين" والسوبر الأفريقي، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية، وفى السطور التالية نلقى الضوء على ثلاثة صفقات حسمت لصالح المارد الاحمر قبل إنطلاق الميركاتو الصيفى..

س: ماهى الصفقة الأولى التى حسمها الأهلى؟

ج: وقع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبى على عقد مع الأهلي ممتد لمدة 5 مواسم ليكون الصفقة الاولى للمارد الاحمر، في الوقت الذي ينضم كريم فؤاد لتدريبات الأهلي بعد انتهاء مباريات انبي في بطولة الدوري العام، في ظل انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري، وحصل الأهلى على توقيع اللاعب كما أنهى جميع إجراءات الصفقة مع نادى النجوم وينتظر اعلان القلعة الحمراء عن الصفقة وتقديمه بشكل رسمى لوسائل الاعلام.

س: وماذا عن الصفقة الثانية؟

ج: حسم الأهلى صفقة الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح نادى سيمبا التنزانى مقابل مليون و50 ألف دولار لمدة 3 مواسم مقبلة، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب لجنة التخطيط والجهاز الفني للفريق الأحمر.

س: وماذا عن الصفقة الثالثة؟

ج: نجح النادى الأهلى فى حسم صفقة جناح فريق برايتون الإنجليزي بيرسي تاو، بعد توصل الناديين إلى اتفاق نهائي من أجل إتمام الصفقة.

س : ماذا قدم كريم فؤاد قبل اللعب للأهلى؟

ج: كريم فؤاد لعب هذا الموسم 22 مباراة من بينهم 21 فى الدورى وواحدة فى كأس مصر ، لم يسجل أى أهداف و صنع 4 أسيست ، وشارك مع المنتخب الاوليمبى فى أوليمبياد طوكيو .

س: ماذا قدم بيرسى تاو قبل الانتقال للقلعة الحمراء؟

ج: يلعب تاو، 27 عامًا، في مركزى المهاجم وصانع الألعاب وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة، بيتسو موسيماني، في الفترة من 2013 إلى 2018 ، وانضم الجنوب إفريقي إلى برايتون قبل 3 سنوات لكنه لم يشارك سوى في 23 مباراة وسجل 6 أهداف في حين أنه تمت إعارته 3 مرات إلى رويال يونيون، كلوب بروج وأندرلخت وجميعها في بلجيكا.

س: ماذا عن تفاصيل عرض الأهلي المالي لشراء ميكيسوني؟

ج: صفقة ميكيسونى كلفت خزينة الاهلى مبلغ مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، رغم اشتراط إدارة سيمبا الحصول على مليوني دولار في بداية المفاوضات لإتمام الصفقة.

س: من سيرحل لقيد بيرسى تاو وميكيسونى بدلاً منهما؟

ج: مسئولو الأهلى سيناقشون مع بيتسو موسيمانى اللاعبان الأجنبيان الذى سيتم الاستغناء عنهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل قيد الثنائى الاجنبى الجديد