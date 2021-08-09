شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسي يكشف حقيقة عرض الزمالك ويؤكد: شريف أفضل مهاجم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر منسي، لاعب طلائع الجيش ومنتخب مصر الأولمبي، أن جميع اللاعبين بالمنتخب كان هدفهم تحقيق إنجاز فى طوكيو لكن التوفيق لم يحالفهم، وعن تعادل فريقه مع بيراميدز في الدوري قال ناصر منسي فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة"، "الحمد لله مباراة الأمس كانت صعبة وربنا كرمنا بنقطة، لاعبنا فريق كبير، كنا نتمنى تحقيق إنجاز للشعب المصري لكن لم نكن موفقين في طوكيو.

وأضاف متحدثاً عن عرض الزمالك، "الآن أركز مع طلائع الجيش ويتبقى لنا 5 مباريات قبل نهاية الموسم، ولا أفكر فى أى عروض، هناك الكثير من الكلام مع وكيلي ولكنه لا يتحدث معي فى الوقت الحالي لأحافظ على تركيزي، وفي نهاية الموسم ستضح الأمور.

واختتم ناصر ماهر قائلا، "محمد شريف من أفضل مهاجمي الدوري في الفترة الأخيرة ويعجبني لعبه هو أحسن مهاجم في مصر، وعمرو جمال يسير بشكل جيد جداً وأتمنى له التوفيق، اللعب في الهجوم أفضل بالنسبة لي من اللعب كجناح وهذا هو مركزي الأساسي.

وانتهت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1 -1 في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة 87، وألغى الحكم محمود ناجى ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" وسط اعتراضات شديدة من اللاعبين.