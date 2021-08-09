شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة: حزين للرحيل عن المصري بهذه الطريقة.. وأشكر نادى إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد جمعة، لاعب النادى المصري، عن حزنه الشديد لرحيله عن الفريق البورسعيدى بنهاية الموسم الجاري، وقال جمعة فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، كنت أتمنى أن أنهى مسيرتى فى المصرى، ولكن لا أريد الدخول فى تفاصيل لأن المصرى بيتى وسيظل بيتى وكل شىء نصيب، الباب كان مفتوح للتفاوض مع المصرى حتى بعدما وقعت لإنبى والذى قدرنى جيدا ومنذ يناير الماضى كان يحق لى التوقيع لأى نادٍ.

وأضاف جمعة، حزين لرحيلى بهذه الطريقة عن النادى المصرى لأنه بيتي، وكنت أتمنى أن تفاوضنى الإدارة فى وقت مبكر قبل أن أجلس مع مسئولى إنبي، كما تمنيت الرحيل بطريقة أفضل، واللاعبون الكبار فى الفريق يجب تقديرهم.

وقرر على ماهر، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى البورسعيدي، استمرار الفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب، استعدادًا لمباراته بالجولة الثلاثين من الدورى والتى تجمعه بنظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها على استاد الإسكندرية فى التاسعة مساء الخميس المقبل.

بهذا القرار يعتمد على ماهر على نفس قائمة الفريق فى معسكر مغلق ببرج العرب، التى خاضت مواجهة المقاولون العرب باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بثلاثية مقابل هدف وحيد.