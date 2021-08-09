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حكاية 7 مباريات جمعت الأهلى والإسماعيلى فى أغسطس قبل موقعة الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة قمة الإسماعيلى مع الأهلى، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الــ29 ببطولة الدورى الممتاز باستاد الإسكندرية.

وخاض الإسماعيلى مع الأهلى 7 مباريات فى شهر أغسطس الجارى، فاز الدراويش فى لقاء وتعادل 4 وخسر 2، وله 7 اهداف وعليه مثلها وحقق كلين شيت فى مباراتين وفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى.

الدورى العام ..
* يوم 30 أغسطس 96 تعادلا صفر / صفر بالقاهرة
* يوم 21 أغسطس 98 تعادلا صفر / صفر بالقاهرة
* يوم 2 أغسطس 2018 تعادلا 1 / 1 بالقاهرة ( لسعد الجزيرى )

كأس مصر ..
* يوم 19 أغسطس 85 خسر الإسماعيلى فى نهائى الكأس صفر / 1
* يوم 8 أغسطس 2000 فاز الإسماعيلى فى نصف النهائى 4 / 2 ” محمد بركات 2 وجون أوتاكا 2 ”

السوبر المصرى ..
* يوم 9 أغسطس 2007 تعادلا 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى بضربات الترجيح 2 / 4 بالقاهرة

دورى أبطال افريقيا ..
* يوم 1 أغسطس 2010 خسر الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات 1 / 2 ملعب الأهلى بالقاهرة ” محمد محسن أبو جريشة “.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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