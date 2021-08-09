شكرا لقرائتكم خبر عن حسام باولو: تلقيت عروضاً محلية وخارجية وأحسم وجهتي قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام باولو، مهاجم الزمالك السابق، أنه يمتلك عروضاً فى الفترة الحالية من داخل وخارج مصر، وقال باولو فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "لدى عروض داخل مصر وخارجها، ورحلت عن الترسانة بالتراضى وأنتظر تحديد مصيرى الفترة المقبلة، علاء عبد العال له فضل كبير على فى مسيرتى وهو من قدمنى للدورى الممتاز".

وأضاف باولو، "أول مباراة لعبتها باستاد القاهرة كانت أمام الأهلى ووقتها كسبنا الأهلى رايح جاى، وفترة الداخلية كانت طفرة فى مسيرتي، تركت بصمتى فى كل فريق لعبت به، رغم رقم 13 الذى يقول البعض أنه رقم نحس".

وتابع، "حصدت هداف الدورى مع الداخلية وفى سموحة حصدت نفس اللقب بالإضافة لأسرع هدف، وانضممت إلى منتخب مصر، وبعد ذلك الزمالك، كل هذه أمور لك أكن أحلم بها، والبعض عاتبنى على الانضمام للزمالك لأنها عطلتني، مثل محمد صلاح البعض يرى أنه موفق مع ليفربول ولا يؤيد انتقاله لنادى أخر، ولكن من صغرى كنت أحلم بالزمالك، وحصدت معهم بطولة سوبر فى بداية مشواري.

أكمل:لم أحصل على فرصتى فى الزمالك، ولكن فى تلك الفترة الفريق ككل لم يكن موفق، وجهاز محمد حلمى لم يكمل مع الفريق، الكلام كان كثير على رغم أننى لم أكن أشارك.

واصل متحدثا عن إمكانية لعبه للأهلي: لا يمكن لأى لاعب أن يرفض أهلى أو زمالك، وإذا تلقيت عرض من الأهلى كنت سأوافق، الكرة مصدر رزق للاعب الكرة، وقد لا توفق فى نادى معين، وهناك لاعبين لعبوا للفريقين.