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سكاي: لوكاكو يجتاز الفحص الطبي.. ويستعد للانضمام لتشيلسي (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي، خضع للكشف الطبي، تمهيداً لانتقاله إلى الإنجليزي.

ووفقاً لشبكة "سكاي إيطاليا"، فإن لوكاكو أنهى الفحص الطبي الذي خضع له اليوم الاثنين، في إحدى العيادات الطبية في ميلان.

ويستعد لوكاكو للعودة إلى تشيلسي مرة أخرى، بعد أن رحل عن الفريق اللندني في عام 2013.

وسينتقل لوكاكو إلى تشيلسي، بعد أن قبل نادي إنتر ميلان عرضاً بقيمة 115 مليون يورو، من أجل بيع المهاجم البلجيكي للبلوز.

وأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن المهاجم البلجيكي، يستعد للسفر إلى عاصمة إنجلترا، بعد أن أنهى الفحص الطبي في ميلان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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