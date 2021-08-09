الزمالك يرفض ما نُشر عبر مجلته الرسمية.. ويعلن 3 قرارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رفض ما تم نشره من محتوى عبر "مجلة الزمالك" الرسمية، وتم إعلان 3 قرارات بشأن الأمر.

وشهدت الساعات الأخيرة جدلاً بشأن ما تم نشره عبر مجلة الزمالك من رسوم كارتونية ومقالات و"كاريكاتير" تضمن عبارات تثير التعصب.

وجاء نص البيان:

يؤكد نادي الزمالك على التزامه الدائم وغير المشروط بقيم التسامح، والروح الرياضية واحترام الغير، وأنه مهما بلغ التحفظ أو الرفض لسياسات أو أفعال بعض الأشخاص أو الهيئات فإنه يجب بقاء التعبير عن ذلك بالطرق التي تتفق وتلك المبادئ الثابتة وتحفظ كرامة الجميع، حتى يبقى النادي هو من يعلن ويطبق مبادئه السامية.

وفي هذا السياق يعرب النادي بغير مواربة، وبكل وضوح عن رفضه التام لما تم نشره بمجلة النادي من محتوى اعتبر مسيئا للآخرين، ويكرر التأكيد على احترامه وتقديره لكل من تمت الإشارة إليهم في هذا المحتوى ولكافة الأطراف في الساحة الرياضية.

وعلى ذلك فقد صدرت تعليمات واضحة برفع هذا المحتوى من النسخة الإلكترونية، وكل المنصات الرسمية للنادي، وإيقاف توزيع النسخ الورقية، كما سيتم مناقشة الأمر وإضافته إلى جدول أعمال الاجتماع الدوري المقرر انعقاده اليوم للجنة المكلفة بإدارة النادي لتقرير ما يلزم.