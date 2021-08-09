كارتيرون يقرر إيقاف أحمد أبو الفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق، لحين التحقيق معه.

وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي، أن إيقاف أبو الفتوح بسبب تركه معسكر الفريق دون إذن بعد مباراة غزل المحلة.

وشارك أبو الفتوح لدقائق في مواجهة المحلة التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، نفس رصيد الأهلي المتصدر.