الميركاتو الصيفي 2021 | انتر ميلان يستعد للتعاقد مع مهاجمان لتعويض لوكاكو

استقر نادي انتر ميلان على التعاقد مع مهاجمان جدد في الميركاتو الصيفي 2021، لملء الفجوة التي توشك أن يتركها روميلو لوكاكو العائد إلى صفوف ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة سكاي سبورت، فإن مهاجم نادي روما “إدين دجيكو، “، ومهاجم أتلانتا “دوفان زاباتا”، هما المرشحان الأكثر تفضيلًا من قبل المدرب سيموني إنزاغي، لتعوض رحيل لوكاكو.

وأصبح روميلو لوكاكو لاعبًا في صفوف تشيلسي بنسبة 99%، بعدما تجاوز المرحلة الأولى من الفحوصات الطبية صباح اليوم، وسيحصل نادي انتر ميلان على 115 مليون يورو نظير عودته إلى ستامفورد بريدج.

وكشفت آخر التقارير الإيطالية، ان انتر ميلان سيتمكن من التعاقد مع إدين دزيكو من روما مقابل أقل من مليوني يورو، بعدما كان نادي العاصمة قريب من بيعه في الصيف الماضي مقابل 15 مليون يورو.

وسجل المهاجم البوسني المخضرم، 13 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة مع روما في الموسم الماضي، وبكل تأكيد سيصبح من العناصر الهامة في الخط الهجومي للإنتر رفقة الارجنتيني لاوتارو مارتينيز.

من المتوقع أن يحصل المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا، على عقد لمدة عامين في جوزيبي مياتزا، بقيمة 6 ملايين يورو في الموسم الواحد، أي أقل بمليون ونصف عن ما كان يتقاضاه في روما.

أما بالنسبة لدوفان زاباتا، فسيكلف انتر ميلان 40 مليون يورو لصالح فريق أتلانتا، ويشبه المهاجم الكولمبي، روميلو لوكاكو في طريقة لعبه بعض الشيء.

وساهم المهاجم الكولمبي (30 عامًا)، في احتلال نادي أتلانتا المركز الثالث في الدوري الايطالي وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز 19 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه 12 تمريرة حاسمة.