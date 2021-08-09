انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان خلال ساعات قليلة

اقترب الاسطورة ليونيل ميسي من الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال ساعات قليلة بعد توديع برشلونة باكيًا ظهر أمس الأحد، في مؤتمر عاطفي أقيم بقاعة مؤتمرات ملعب كامب نو.

ويترقب الجميع وجهة ميسي المقبلة منذ يوم الخميس الماضي عندما أعلن نادي برشلونة الخبر القنبلة عن رحيل «لا بولجا» بعد عقدين من الزمن بين أسوار العملاق الكتالوني.

ولم تعد هوية فريق ميسي الجديد تحمل أي شك بالنسبة لوسائل الإعلام، حيث صرح بها خلال المؤتمر الصحفي الوداعي، عندما قال «قد انتقل إلى باريس سان جيرمان لكن لم نتفاوض بعد على تفاصيل الصفقة».

ويبدو أن الانتظار لساعات طويلة في مطار «لو بورجيه» في ضواحي باريس ليلة الأحد لاستقبال ليونيل ميسي لم يثن بعض أنصار باريس سان جيرمان عن الاستمرار في المطار اليوم الاثنين، في ظل المعلومات الأكيدة بأن ميسي سيحط الرحال مساء اليوم في باريس.

وأكدت الصحف الفرنسية أمثال ليكيب ولو بارزيان أن الصفقة ستتم في الساعات المقبلة يوم الاثنين أو ربما الثلاثاء، وهذا هو السيناريو الأقرب.

أما صحيفة ليكيب فقد عنونت اليوم قائلة «انها مسألة ساعات ليس إلا، نحن ندخل الأيام الأكثر إثارة في تاريخ كرة القدم الفرنسية».

وسيتعين على ميسي الخضوع لفحص طبي روتيني قبل التوقيع على عقد انضمامه لصفوف باريس سان جيرمان بعقد سيمتد لنحو عامين مع خيار التمديد لمدة سنة إضافية، براتب سنوي 40 مليون يورو، مع مقدم عقد يصل ل 30 مليون يورو!.

قطر سبب انضمام ميسي إلى باريس

لم تكن صفقة انضمام ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان ممكنة لولا القوة المالية لدولة قطر التي استحوذت على أسهم النادي في عام 2012، ووضعت رئيس مجموعة قنوات بي إن سبورتس «ناصر الخليفي» رئيسًا لمجلس إدارة النادي.

ومن حسن حظ باريس سان جيرمان، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تخفيف قيود اللعب المالي النظيف قبل بداية الميركاتو الصيفي 2021 لمساعدة الأندية على التعامل مع أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على سوق الانتقالات.

ولا شك أن صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان ستنقل الدوري الفرنسي ككل إلى مصاف آخر من الناحيتين الرياضية والاقتصادية، فبوجود الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات إلى جنب الثنائي نيمار ومبابي، سيصبح باريس سان جيرمان أبرز المُرشحين لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا بعد خسارة النهائي العام الماضي أمام بايرن ميونخ والخروج من نصف النهائي هذا العام على يد مانشستر سيتي الانجليزي.