سيرجيو بوسكيتس: ميسي قاد برشلونة إلى القمة..سنفتقده كثيرًا!

وجه متوسط ميدان برشلونة «سيرجيو بوسكيتس» رسالة خاصة إلى الاسطورة ليونيل ميسي بعد رحيله المفاجيء عن النادي خلال الميركاتو الصيفي 2021 لأسباب اقتصادية وهيكلية فرضتها رابطة الدوري الاسباني.

وسيحصل سيرجيو بوسكيتس على شارة قيادة برشلونة بشكل دائم عقب رحيل ليونيل ميسي والذي قضى معه 13 عامًا بين صفوف الفريق الكتالوني.

وحضر بوسكيتس المؤتمر الوداعي العاطفي لليونيل ميسي يوم أمس الأحد، وتحدث بعدها إلى وسائل الإعلام الإسبانية عن شرف حمله لشارة قيادة برشلونة، ورغبته في قيادة الفريق لتحقيق النجاح كما فعل ميسي وبويول وتشافي وإنييستا.

وقال بوسكيتس «إنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أكون قائدًا لبرشلونة الذي يُعد أفضل فريق في العالم، كانت أمامي أمثلة رائعة مثل كارليس بويول وتشافي وإنييستا وليو ميسي، سأحاول أن أكون على قدر المسؤولية مثلما كانوا».

وأضاف «أود توجيه رسالة إلى ليو ميسي بشكل خاص، شكرًا لانك قدت برشلونة إلى القمة وصنعت له التاريخ، ووصلت إلى أن تكون أفضل لاعب في العالم وحطمت جميع الأرقام القياسية الفردية والجماعية».

وأتم بقوله «سنفتقدك كثيرًا، شكر أبدي لك يا ليو، الآن سيبدأ موسم جديد، مليء بالمشاعر وسنقاتل على كل أهدافنا سويًا مع الجمهور، نحن بحاجة إليهم أكثر من أي وقت مضى».