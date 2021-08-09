كومان: مُتحمس لمرحلة ما بعد ميسي وسنوفر الكثير من الأفراح للجمهور

راهن المدير الفني الهولندي رونالد كومان جمهور برشلونة على تجاوز مرحلة ما بعد ميسي بواسطة التعاقدات الجديدة واللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم إلى الفريق الأول خلال المرحلة التحضيرية للموسم الكروي الجديد 2022/2021.

ويشعر كومان بالحماس بشأن ما يحمله المستقبل للفريق، رغم رحيل الاسطورة ليونيل ميسي بطريقة أثارت الكثير من الجدل هذا الأسبوع.

ولعب ميسي 18 عامًا مع برشلونة منذ تصعيده إلى فريق C عام 2003 (فريق أكاديمية لاماسيا)، وكان يطمح للمواصلة لمدة 5 سنوات قادمة حتى سن الاعتزال، إلا أنه فشل في تحقيق تلك الغاية بعدما فشلت إدارة البرسا بقيادة جوان لابورتا في الالتزام بالعقد الجديد الذي تم الاتفاق عليه، بسبب قانون سقف الرواتب الذي وضعته رابطة الدوري الاسباني.

وأصبح ميسي لاعبًا حرًا منذ بداية يوليو الماضي، وأكد لوسائل الإعلام في مؤتمر الوداع الأخير لبرشلونة بأن هناك احتمالية للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وتداولت الصحف الاسبانية تصريحات لرونالد كومان عن تفاؤله بالمستقبل، وذلك خلال مباراة كأس جوان جامبر بين برشلونة ويوفنتوس، المنتهية بفوز البرسا بثلاثية نظيفة.

وقال كومان «نحن على قناعة من أننا سنوفر للجمهور الكثير من الأفراح هذا الموسم عن طريق التعاقدات الجديدة واللاعبين الشباب الذين هم مستقبل النادي، برشلونة لديه فريق رائع».

وأضاف «ببعض المساعدة والتضحية سنحقق أقصى ما يمكن، ونحن نعلم ما يعنيه أن تكون من برشلونة وما يمثله هذا النادي».

مع ذلك، سيترك ميسي فراغًا كبيرًا في برشلونة، حيث تمكن خلال 15 عامًا مع الفريق الأول من تسجيل 672 هدفًا في 778 مباراة بجميع المسابقات بالاضافة إلى صناعة أكثر من 260 هدفًا، ما يجعله مشاركًا في 937 هدفًا خلال فترة تواجده في برشلونة منذ عام 2004 عندما كان يبلغ 17 عامًا.