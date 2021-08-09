الآن | حالة تأهب قصوى في باريس لـ استقبال ميسي

تتأهب العاصمة الفرنسية، لاستقبال الأسطورة ليونيل ميسي ظهر اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021، الذي اقترب بشدة من الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد فشل عملية تجديد عقده مع برشلونة.

واظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، استعدادات نادي باريس سان جيرمان لاستقبال ميسي، حيث تم اغلاق مُحيط ملعب بارك دي برانس من قبل الشرطة الفرنسية، لتسهيل وصول النجم الأرجنتيني إلى مقر النادي دون أي مضايقات.

ورغم كل تلك الجهود، إلا أن جماهير باريس سان جيرمان نجحت في التوافد والوصول إلى بوابة الدخول التي تم تجهزيها بكتابة كلمة مرحبًا باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ووفقًا للعديد من التقارير الفرنسية، فإن ليونيل ميسي سيتواجد في مطار باريس “لو بورجيه” خلال أقل من ساعيتن، وسيستعد للتحرك بعدها إلى مقر نادي سان جيرمان، لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود.

وأشارت مصادر مقربة من نادي باريس سان جيرمان، أنه من المحتمل عقد المؤتمر الصحفي اليوم في البارك دي برانس لتقديم ليو ميسي أو على الأقل غدًا، وسيبقى في فندق رافلز لو رويال مونسو حتى يجد منزل جديد له ولأسرته.

وسيحصل ميسي على عقد لمدة عامين مع باريس سان جيرمان، مع خيار التمديد لعام إضافي، وبراتب سنوي يتراوح ما بين 35 إلى 40 مليون يورو.

وفي خضم تلك الأمور، ذكرت صحيفة سكاي سبورتس، أن هناك مجموعة من المحامين يمثلون أعضاء برشلونة قاموا بتقديم شكوى للمفوضية الأوروبية في محاولة لمنع باريس سان جيرمان من التوقيع مع ليونيل ميسي.