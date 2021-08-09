تصنيف المحترفين والمحترفات: سينر بطل واشنطن ضمن نادي العشرين الأوائل

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







باريس: دخل الإيطالي الشاب جانيك سينر نادي اللّاعبين العشرين الأوائل في التصنيف العالمي لكرة المضرب إثر تتويجه بطلًا لدورة واشنطن.

وارتقى سينر الذي سيبلغ العشرين من عمره في 16 آب/ أغسطس الحالي، 9 مراكز ليحتلّ المرتبة الخامسة عشرة بعد إحرازه ثالث لقب في مسيرته بفوزه في المباراة النهائيّة في العاصمة الأميركيّة على الأميركي ماكينزي ماكدونالد بثلاث مجموعات 7-5 و4-6 و7-5.

في المقابل، صعد الخاسر من المرتبة 107 إلى الرابعة والستين.

ولا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتصدّر الترتيب بفارق شاسع عن وصيفه الروسي دانييل ميدفيديف، في حين تراجع الإسباني المخضرم رافايل نادال إلى المركز الرابع لصالح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

في المقابل، لم تطرأ تعديلات كبيرة على تصنيف المحترفات حيث احتفظت الأسترالية آشلي بارتي بالصدارة أمام وصيفتها اليابانيّة ناومي أوساكا.

وخرجت الرومانية سيمونا هاليب من نادي اللّاعبات العشر الأوليّات وتراجعت إلى المركز الثالث عشر.

تصنيف اللّاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12113 نقطة

2- الروسي دانييل ميدفيديف 10220

3- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 8115

4- الإسباني رافايل نادال 7315

5- الألماني ألكسندر زفيريف 7183

6- النمسوي دومينيك تيم 6915

7- الروسي أندري روبليف 6005

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5533

9- السويسري روجيه فيدرر 4215

10-الكندي دينيس شابوفالوف 3625

تصنيف اللّاعبات العشر الأوليّات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9635 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7146

3- البيلاروسية ارينا سابالينكا 6845

4- الأميركية صوفيا كينن 5345

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5035

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4850

7- البولندية إيغا شفيونتيك 4550

8- الكندية بيانكا اندريسكو 4431

9- الإسبانية غاربيني موغوروسا 4165

10- التشيكية باربورا كريتشيكوفا 4113