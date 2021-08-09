شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر إقالة مدير تحرير المجلة وإحالة واقعة العدد الأخير للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عمرو الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إقالة مدير تحرير المجلة من منصبه وإحالة واقعة نشر عنوان مشين على غلافها للتحقيق تمهيدا لاستبعاد بعض العناصر الأخرى المسئولة عما حدث وفقا لنتيجة التحقيق.

وقال عمرو الدردير لـ"الخليج 365"، إن الزمالك يكن كل الود والاحترام لكافة مؤسسات الدولة المختلفة التى يتم التعامل معها، وما ظهر على غلاف مجلة النادى لا يعبر عن سياسته وإنما خطأ غير مقصود.

وأضاف الدردير، أنه يستحيل أن يوافق الزمالك ومسئولوه عما حدث وهو أمر لم يتم عرضه علي أي مسئول لذلك تم إصدار قرار بإقالة مدير التحرير الذي تولي الإشراف علي العدد المطبوع بالمانشيت المشين وكذلك التحقيق في الواقعة لمعرفة كل الأطراف المشاركة في هذه الأزمة.