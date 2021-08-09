شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر إيقاف أحمد أبو الفتوح بعد تركه معسكر الزمالك دون إذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق لحين التحقيق معه؛ لتركه معسكر الفريق دون إذن بعد مباراة غزل المحلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة.