شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد محاضرة بالفيديو لاستكشاف الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محاضرة بالفيديو على هامش المران الختامى للفريق الأبيض الذى سيقام اليوم، الاثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى غدًا الثلاثاء، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتأتى محاضرة الفيديو من أجل عرض بعض اللقطات لزعيم الثغر، والتى سيتم بناءً عليها اكتشاف نقاط القوة والضعف فى الفريق السكندرى، وشرح كيفية التعامل مع عناصر القوة، واستغلال نقاط الضعف من أجل تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاثة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكل منهما هزيمتان فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء، وتعادل فى 8، وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 32 هدفا.

وقرر كارتيرون اللجوء لسياسة تدوير اللاعبين في جميع المراكز، من أجل التغلب على ضغط مباريات الدورى في الفترة الحالية، والتي ستشهد صراع قوى بين قطبى الكرة المصرية على حسم لقب المسابقة، خاصة بعدما تساوى الفريقان في النقاط.

ونجح كارتيرون في استغلال معسكر الإعداد المغلق المقام في برج العرب بالإسكندرية منذ ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، في تجهيز كافة اللاعبين وجعلهم على أتم الاستعداد للمشاركة في أي وقت، نظرًا للضغط الذى سيشهده الفريق لحين انتهاء الدورى.