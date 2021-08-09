شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب منتخب السويس وراء رفع إيقاف الحكم أحمد العدوي قبل مباراة إنبى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى خطاباً من نادى منتخب السويس يفيد بعدم عمل الحكم أحمد العدوى بالنادى.

وقررت لجنة الحكام إيقاف العدوي بعدما ظهر مع لاعب منضم حديثا لمنتخب السويس، واشترطت وصول خطاب من النادي يؤكد عدم عمله به لرفع الإيقاف عنه.

وأكد مصدر بلجنة الحكام أن العدوي سيدير بعض المباريات المتبقية في الدوري ومنها مباراة إنبي وسموحة اليوم بعد وصول هذا الخطاب موضحا أن الأزمة انتهت.