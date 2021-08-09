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شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب منتخب السويس وراء رفع إيقاف الحكم أحمد العدوي قبل مباراة إنبى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسلم مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى خطاباً من نادى منتخب السويس يفيد بعدم عمل الحكم أحمد العدوى بالنادى.
وقررت لجنة الحكام إيقاف العدوي بعدما ظهر مع لاعب منضم حديثا لمنتخب السويس، واشترطت وصول خطاب من النادي يؤكد عدم عمله به لرفع الإيقاف عنه.
وأكد مصدر بلجنة الحكام أن العدوي سيدير بعض المباريات المتبقية في الدوري ومنها مباراة إنبي وسموحة اليوم بعد وصول هذا الخطاب موضحا أن الأزمة انتهت.
منتخب السويس
وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم أحمد العدوي لإدارة مباراة اليوم بين إنبي وسموحة، والمقرر إقامتها في السابعة مساء ضمن منافسات الأسبوع الـ29 بالدورى.
وقرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، ضم 20 لاعبا لمباراة إنبي، اليوم الإثنين، وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح، خط الدفاع: رجب نبيل ومحمد عبد المنعم ومحمود عزت ومحمود البدرى وأطهر الطاهر وشريف رضا، خط الوسط: محمد ليله وأحمد حمص ومحمد كناريا ومحمود حليمو و محمد رزق و مصطفى فتحى وإسلام جمال و على ذكى ورفيق كابو، خط الهجوم: ديريك نسينامبى وعرفة السيد وأحمد عبد القادر.
واختتم سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادى بالإسكندرية تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، صباح أمس لتطبيق خطة مواجهة فريق إنبى القوى، وشرح مدرب سموحة نقاط القوة والضعف فى فريق إنبي قبل اللقاء المرتقب.
ويحاول أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، إعادة الفريق إلى المربع الذهبى مرة أخرى، خاصة بعد استعادة روح الجماعية مرة أخرى فى الفترة الماضية.