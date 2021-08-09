شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تطالب التليفزيون بزيادة الكاميرات بالدورى لمساعدة الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اتحاد الكرة من مسئولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون زيادة عدد الكاميرات فى المباريات المقبلة من عمر مسابقة الدوري، من أجل مساعدة حكام الفيديو الـva فى الحكم على الكرات التى تتسبب فى جدل.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم مخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون من أجل العمل على زيادة الكاميرات فى المباريات المقبلة، فى ظل المنافسة المحتدمة بين أكثر من فريق سواء على لقب الدوري أو الفرق التي تنافس على المربع الذهبي و أيضا الفرق التي تنافس على الهبوط.

واشتكى عدد من الحكام في المباريات الماضية إلى مسئولى الجبلاية من عدم وضوح الرؤية فى بعض الكرات فى المباريات ما يتسبب في ضياع الكثير من الوقت لمشاهدة اللقطة والحكم عليها لعدم وجود كاميرات توضح اللقطة من أكثر من زاويا.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، حالة الطوارئ بعد ضغط مباريات الدورى العام فى الفترة المقبلة وإقامة مباريات يوميا بهدف انهاء المسابقة فى الموعد المحدد يوم 26 أو 27 أغسطس الجارى.

وكشف مسئولو لجنة الحكام أن الفترة المقبلة ستشهد تعليمات للحكام بالتركيز الشديد منعا للأخطاء فى ظل ضغط المباريات والاعتماد على مجموعة الحكام الحاصلين على رخص الفار فقط، وهو ما يجعل هؤلاء الحكام مطالبين باتخاذ قرارات سليمة منعا لاعتراضات الاندية.