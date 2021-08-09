شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ينهي اتفاقه مع نجم منتخب شباب نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى فاركو في إنهاء اتفاقه مع النيجيرى الدولى كينجسلاى سوكاري، لاعب نادى الصفاقسى التونسي، والذى جاء على رأس المطلوبين من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطي.

وأنهى مسؤولو نادى فاركو تعاقدهم مع المهاجم النيجيرى سوكارى قادمًا من صفوف نادى الصفاقسى التونسي، على أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة استعدادًا لانطلاق الموسم الكروى الجديد.

وسجل سوكارى خلال مشاركاته فى صفوف نادى الصفاقسى التونسى 12 هدفًا خلال مشاركاته المحلية والأفريقية مع الفريق التونسي.

وشارك سوكارى مع منتخب تحت 20 سنة لكرة القدم ومنتخب نيجيريا تحت 23 سنة لكرة القدم بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب النيجيرى الأول.

ويرأس نادى فاركو عز يشار حسن عباس حلمى ،فيما يضم الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة مجدى عبدالعاطى كلا من : عاطف حنفى مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدى وهبى طبيب الفريق، محمد حمدى أخصائى إصابات ملاعب، عادل الفلكى مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.