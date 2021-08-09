شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة يا مصر.. المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية "الطراز العالمى على أرض الكنانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تحقيق طفرة كبرى بالبنية التحتية الرياضية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات لاستضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية.

واستضافت المدينة الرياضية بالفعل بعض منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التى أقيمت في مصر يناير الماضى، ونالت إشادات دولية وأبهرت مختلف دول العالم، وبفضل القيادة السياسية الحكيمة أصبحت المدينة الرياضية محور اهتمام وحديث الدول التى شاركت فى مونديال اليد.

ونرصد فى التقرير التالي أهم المعلومات عن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة:-

تبلغ مساحتها 93 فدانا، وتضم 4 صالات مغطاة منها الصالة الرئيسية التي استضافت بطولة العالم لليد، وبها تراك طوله 3 كم، وتضم 4 ملاعب كرة قدم منها 2 مغطاه بالنجيل الصناعى ومثلهما بالنجيل الطبيعى.

كما تضم المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية 10 ملاعب خماسي، ومجمع إسكواش ومجمع ملاعب تنس أرضي، وملاعب كرة طائرة، وملاعب كرة سلة، وملاعب كرة شاطئية، وملعب هوكي، وملاعب أخرى متعددة الأغراض.

وتضم أيضا مُجمع حمامات سباحة من بينها حمام سباحة أوليمبي مُغَطًّی وآخر مكشوف كما تضم صالة للألعاب القتالية، وصالة خاصة بذوي الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) بالإضافة إلى صالة جمباز، وغرف لتغيير ملابس، ومنطقة مُخصصة للألعاب الجماعية.

كما تضم المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية مبنى اجتماعي، ضخم لاستضافة مختلف الأحداث وكذلك مبنى خاص للثقافة والتكنولوجيا، وصالة مُغطاه كبيرة تمتد على مساحة 10,000 متر مربع، تَسع حوالي 7 آلاف فرد بها 3 إستادات، رغبة في استضافة بطولات كبرى وتضم شبكات طرق وفنادق على أعلى مستوى وخدمات أخرى.

وتقع المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية شرقيَّ القاهرة على حدود مدينة بدر بين طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة العين السخنة.