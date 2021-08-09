شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد شريف إكرامى وعمر جابر أمام المصرى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق نادي بيراميدز جهود الثنائي عمر جابر وشريف إكرامي خلال مباراة المصري المقبلة في الدوري بسبب الإيقاف، ويستضيف نادي بيراميدز نظيره المصري فى التاسعة من مساء الخميس المقبل باستاد الإسكندرية في إطار مواجهات الجولة 30 من الدوري الممتاز.

وتحصل عمر جابر وشريف إكرامي على بطاقة صفراء ثالثة لكل منهما فى مواجهة طلائع الجيش بالأمس على ملعب جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليتأكد غياب الثنائي عن مواجهة المصري المقبلة.

وتعرض شريف إكرامى للإصابة فى العضلة الأمامية أدت لعدم قدرته على استكمال المباراة مع نهاية الشوط الثانى، ليغادر الحارس ويحل بدلاً منه المهدى سليمان.

وعاد المهدى سليمان للمشاركة مع الفريق السماوى بعد غياب 205 أيام، حيث كانت أخر مشاركة مع بيراميدز أمام المقاولون العرب يوم 15 يناير الماضى في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعود المهدى لحراسة مرمى الفريق السماوي عندما حل بديلا فى الشوط الثانى لشريف إكرامى.