شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: إطلاق أسماء أبطال طوكيو على المحاور خطوة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبطال مصر فى أولمبياد طوكيو يمثل تكريما لكل الرياضيين فى مصر وليس للأبطال الحاليين وحدهم، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "عندما سمعت مكالمة الرئيس مع فريال أشرف شعرت بسعادة بالغة، شعرت أن الرئيس حاسس بالشعب واللى يفرحه".

وأضاف عبد الحميد بسيونى، "تكريم الرئيس لأبطال مصر فى طوكيو هو تكريم لكل الرياضين، شعرت أننى ضمن المكرمين وكذلك إطلاق أسماء الأبطال على المحاور خطوة خالدة وتاريخية للأبطال من رئيس رائع يقدر الشعب المصرى ويقدر كل من يرفع أسم مصر عالياً فى المحافل الدولية، والأبطال الأولمبيين فخر لمصر ويستحقون كل فرحة مثلما أسعدونا".

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية للاعبة فريال أشرف، قائلا، "تحياتى للأسرة الكريمة والدة فريال، ومتابع الحديث، وفعلا قصة مصرية جميلة ونجاح مصرى جميل.. وأدخلتم علينا السعادة والفرحة، وبشكر جهدكم، وطبعا لبنتى فريال بقولها ألف مبروك ياجميلة"، فعلا حاجة تفرح وتشرف، مش على مستوى مصر ده على مستوى منطقنا العربية كان استقبال كبير ليكى"، متابعا: أحيي كل الأسر المصرية التي تعمل على ثقل مواهب أبنائها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: " كان حديث الناس كلها عليكى، وألف مبروك، واسمحيلى أن إحنا لما إن شاء الله هنحججكم كلكم، وبشكركم، وهنحط أسماء اللاعبين على المحاور اللى هنفتتحها، لأنها شرف لينا، وأتمنى إنك لما ترجعى بالسلامة يبقى هناك اهتمام كبير جدا، وشرفتينا ورفعتى راسنا كلنا تحيا مصر بيكم".