شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميار القاضى: بحب الغناء وآسر ياسين.. ونفسى أكون ضابط شرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ميار القاضى" لاعبة المصارعة بنادى سكة حديد طنطا، والتى شاركت في عدد كبير من البطولات على صعيد الناشئين والشباب، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الغناء

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مبحبش أطبخ اصلا

من نجمك المفضل؟

أسر ياسين

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى





لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

ضابط شرطة

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟

بحاول أتجنب لكن لو الشخص زاد عن حده بيكون فى رد فعل غشيم منى.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

مش بتمنى أكون مثل حد .. أنا اكون نفسي ولى شخصيتى

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال اكيد

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

مش بفكر فى موضوع الارتباط قى الوقت الحالى لكن لو حصل الأهم الشخصية والاخلاق مش مهم الوظيفة ايه

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه

اكيد مش هقول ارتبط بإنسان عاوز يوقف حلمى