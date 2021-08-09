شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عاشور عن اهتمام الرئيس بأبطال الرياضة: أب للجميع ولا أنسى تهنئته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رامى عاشور، بطل العالم السابق للاسكواش، عن اعتزازه وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ظل اهتمامه بالرياضة وأبطالها، على الرغم من المسؤوليات الكبيرة التى تقع على عاتقه، وقال عاشور فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، ارتقاء الدول يقوم على الرياضة، على سبيل المثال البرازيل وجودها على خريطة العالم كان بفضل الرياضة فقط، وأن يهتم الرئيس بالرياضة رغم مشاكل الدولة، ورغم مسؤولياته الاقتصادية فهذا أمر عظيم ومحترم ويستحق التقدير، والحمد لله أننا كرياضيين لا نخذل الرئيس ونسعى دائما لتحقيق انجازات ورفع اسم مصر.

وأضاف عاشور، "أبطالنا فى الأولمبياد قدموا أداءاً مشرفاً، خاصة فريال أشرف لأنها أول امرأة مصرية تحقق هذا الإنجاز، والرئيس تحدث معى فى شنجهاى بعد تتويجى ببطولة الاسكواش، وهنأنى، وقتها شعرت بالفخر، وفهمت أن لدينا قيادة حكيمة وفخور برئيس بلدى وبأنه بهذا الاحترام والتقدير، موضحا أن مكالمتى مع الرئيس كانت طبيعية جدا وشعرت بأنه أب حقيقى لنا جميعا.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية للاعبة فريال أشرف، قائلا، "تحياتى للأسرة الكريمة والدة فريال، ومتابع الحديث، وفعلا قصة مصرية جميلة ونجاح مصرى جميل.. وأدخلتم علينا السعادة والفرحة، وبشكر جهدكم، وطبعا لبنتى فريال بقولها ألف مبروك ياجميلة"، فعلا حاجة تفرح وتشرف، مش على مستوى مصر ده على مستوى منطقنا العربية كان استقبال كبير ليكى"، متابعا: أحيى كل الأسر المصرية التى تعمل على ثقل مواهب أبنائها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: " كان حديث الناس كلها عليكى، وألف مبروك، واسمحيلى أن إحنا لما إن شاء الله هنحججكم كلكم، وبشكركم، وهنحط أسماء اللاعبين على المحاور اللى هنفتتحها، لأنها شرف لينا، وأتمنى إنك لما ترجعى بالسلامة يبقى هناك اهتمام كبير جدا، وشرفتينا ورفعتى راسنا كلنا تحيا مصر بيكم".