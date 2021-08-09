شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يستعيد ذكريات سداسية الأهلى فى شباك النجم الساحلى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقى "كاف" ذكريات سداسية الأهلى فى شباك النجم الساحلى التونسى عبر حسابها الرسمى على تويتر، ففى 22 أكتوبر 2017 حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على النجم الساحلى التونسى بنتيجة 6-2، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الأحمر لنهائى البطولة عن جدارة والتى خسر لقبها لصالح الوداد المغربى.

وتقدم التونسى على معلول للأهلى فى الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن يسجل المغربى وليد أزارو ثلاثة أهداف هاتريك فى الدقائق 23 و39 و48 على الترتيب.

وسجل هدف تقليل الفارق للنجم التونسى رامى البدوى فى الدقيقة 51 من المباراة، قبل أن يسجل الأهلى هدفين آخرين عن طريق حمدى النقاز، بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 58، ورامى ربيعة فى الدقيقة 63، فيما سجل إيهاب المساكنى الهدف الثانى للنجم الساحلى، فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثانى للمباراة.