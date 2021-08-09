شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق تعود من طوكيو غدا وتستعد لعقد قرانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود جيانا فاروق بطلة الكاراتية من طوكيو غدا، بعد التتويج بالميدالية البرونزية التى حققتها فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو.

وتأتى عودة جيانا فاروق مبكرا عن باقي البعثة فى ظل استعدادها لعقد قرانها المقرر له السبت المقبل والذى طالما تأجل بسبب مشاركتها فى الأولمبياد.

وتوجت جيانا بالميدالية بعد التعادل مع اللاعبة الصينية، والحصول على 3/2 فى الترجيح، لتحقق أول ميدالية أولمبية للكاراتيه فى تاريخ الدورات الأولمبية.

وحملت جيانا العلم الأولمبى فى ختام الدورة وفقا لقرار اللجنة الأولمبية وإدارة البعثة المصرية فى طوكيو أن تحمل جيانا العلم المصرى بعد وصولها إلى نصف نهائى منافسات وزن 61 كجم، نتيجة الإنجاز الذى حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر فى منافسات الكاراتيه هى الأولى فى تاريخ اللعبة التى تقام منافستها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة وغير المدرجة ضمن الألعاب الأولمبية، حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتية أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتية فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.