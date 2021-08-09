شكرا لقرائتكم خبر عن حسام باولو: محمد شريف أفضل مهاجم فى مصر.. وأعتذر لحسام غالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام باولو، مهاجم الزمالك السابق، أن محمد شريف هداف النادى الأهلى هو أفضل مهاجم فى الدورى بالفترة الأخيرة، وقال باولو فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، محمد شريف من أبرز المهاجمين وأفضلهم فى الفترة الحالية، وأتمنى أن يحصد هداف الدوري، وحسام حسن فى سموحة وأحمد ياسر ريان أيضاً، ومصطفى محمد من قبلهم يسيرون بخطى جيدة.

وأضاف باولو، فى سموحة كنا منتخبا وقت تواجدى بالفريق، وأيمن أشرف كان قائد وكان يلعب فى أى مركز، والدورى هذا الموسم قوى جداً والمنافسة مستمرة حتى النهاية.

واعتذر باولو لحسام غالى كابتن الأهلى السابق قائلاً، "حدث موقف "تنشنة" مع حسام غالى فى الملعب خلال إحدى المباريات، وبعدها الجماهير أخذتها على وأعتذر عن هذا الموقف، لم يكن مقصوداً".

وأضاف باولو، "كنت فى عمرة بالسعودية، ومدير منتخب الكرة الشاطئية تحدث معى لأنهم كان لديهم بطولة هناك فطلبوا منى التدريب معهم، فوافقت، وتدربت مع المنتخب وبعد العودة لعبت مباريات مع الترسانة بمستوى أفضل.

بعد ذلك تحدث معى المنتخب من جديد للمشاركة فى تصفيات كأس العالم، وتحدثت مع النادى كنا فى تلك الفترة ننافس على الصعود، وسافرت مع المنتخب وحصدت لقب ثانى هداف البطولة بـ 9 أهداف.

وعن رأيه فى موسيمانى وكارتيرون قال باولو، بيتسو يعرف الدورى المصرى وقيمة الأهلى، وأتمنى أن يكمل معهم، وكارتيرون يسير بخطى جيدة مع الزمالك، ومستمر فى الدورى والكأس.

وتابع باولو، "شيكابالا وجنش وأيمن حفنى أتواصل معهم فى المناسبات التى نحضرها، وإبراهيم صلاح كان الأقرب لى لأنه كان معى فى سموحة، ووائل جمعة وعلى جبر من أصعب المدافعين الذين واجهتهم".