شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبد الكريم: تكريم السيسى دافع لكل الرياضيين قبل أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى أسامة عبد الكريم، مدرب حراس المنتخب الأولمبى، على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تكريم أبطال مصر فى أولمبياد طوكيو. وقال اسامة عبد الكريم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "قرار الرئيس السيسى بتكريم أبطال مصر فى أولمبياد طوكيو وتخليد أسمائهم على بعض المحاور خطوة رائعة دفعة هائلة لكل الرياضيين لتكرار إنجاز الدورة الأولمبية الحالية فى الدورة المقبلة بباريس 2024".

وأضاف عبد الكريم، "حينما يشاهد الرياضيون كل الخطوات الرائعة من الرئيس السيسى لتكريم الأبطال سوف يكون أكبر دافع وتحفيز للكل لتكرار الإنجاز، لاسيما أن التكريم سوف يشمل أسر الأبطال الفائزين وهم ذات دور كبير وملموس فى اعداد الابطال الاوليمبين".

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى البطلة المصرية فريال أشرف قائلا، "تحياتى للأسرة الكريمة والدة فريال، ومتابع الحديث، وفعلا قصة مصرية جميلة ونجاح مصرى جميل.. وأدخلتم علينا السعادة والفرحة، وبشكر جهدكم، وطبعا لبنتى فريال بقولها ألف مبروك ياجميلة"، فعلا حاجة تفرح وتشرف، مش على مستوى مصر ده على مستوى منطقنا العربية كان استقبال كبير ليكى"، متابعا: أحيي كل الأسر المصرية التي تعمل على ثقل مواهب أبنائها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: " كان حديث الناس كلها عليكى، وألف مبروك، واسمحيلى أن إحنا لما إن شاء الله هنحججكم كلكم، وبشكركم، وهنحط أسماء اللاعبين على المحاور اللى هنفتتحها، لأنها شرف لينا، وأتمنى إنك لما ترجعى بالسلامة يبقى هناك اهتمام كبير جدا، وشرفتينا ورفعتى راسنا كلنا تحيا مصر بيكم".

وأعربت اللاعبة فريال أشرف، الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، عن فرحتها بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، موضحة أن هذه أكبر هدية لها.