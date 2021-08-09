شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ رحلة العودة من طوكيو.. وترانزيت 10 ساعات فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى مطار طوكيو منذ قليل لبدء رحلة العودة إلى القاهرة بعد الإنجاز التاريخي للفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020 واحتلال المركز الرابع فى المسابقة مع كبار العالم باللعبة.

ومن المقرر أن تقلع طائرة منتخب كرة اليد فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة إلى الدوحة لقضاء ترانزيت هناك لمدة 10 ساعات قبل الوصول إلى القاهرة فى السادسة مساءً غدٍ الثلاثاء.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخا جديدا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.

وشهد مشوار منتخب اليد فى الأولمبياد تحقيق نتائج قوية، حيث فاز الفراعنة فى 4 مواجهات بدورالمجموعات، أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20، قبل أن يهزم الماكينات الألمانية بنتيجة 31 / 26 فى ربع النهائى ، ليتلقى خسارة بشرف أمام فرنسا فى نصف النهائى بنتيجة 27 / 23.