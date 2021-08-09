شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه مياه البحيرة فى أولى وديات الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فاركو، بقيادة مجدى عبد العاطى، أولى مبارياته الودية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد حينما يواجه مياه البحيرة عصر الخميس المقبل.

واستأنف فريق فاركو تدريباته الجماعية مساء السبت الماضى استعدادًا للموسم الجديد ، وخاض الفريق مرانه تحت قيادة مجدي عبد العاطي المدير الفني على ملعب نادي أليكس ويست بالإسكندرية.

وكان مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق طلب من جهازه المعاون ضرورة تجهيز برنامج بدني قوي لرفع الحمل البدني للاعبين للفترة المقبلة تمهيدًا للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز.

ويرأس نادي فاركو عز يشار حسن عباس حلمي ،فيما يضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي كلا من : عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.

وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – في الدوري الممتاز.