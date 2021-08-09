شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز بسباعية.. أكبر نتيجة حققها الزمالك على الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة هامة في التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد الإسكندرية، عندما يحل ضيفا على الاتحاد السكندري في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

تشهد مباريات الزمالك أمام زعيم الثغر ندية وإثارة، وكان الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري من نصيب أبناء ميت عقبة بسبعة أهداف نظيفة في موسم 1961-1962، حيث سجل الأهداف كل من: نبيل نصير “هاتريك”، وأحمد مصطفى وسمير قطب وخضر وأحمد عفت، وذلك وفقًا لما ذكره موقع الزمالك الرسمى.

يذكر أن الزمالك فاز في لقاء الدور الأول بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.

ويتواجد الفريق الأبيض حاليا في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء الاتحاد، وفاز وديا اليوم على المجد السكندري في إطار الاستعدادات للمباراة.