شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل أبطال مصر فى طوكيو بعد انتهاء الأولمبياد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أمس دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو والتى انطلقت منذ 23 يوليو الماضى، وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و 4 برونزيات، عن طريق فريال اشرف فى الكاراتيه وأحمد الجندى فى الخماسى على مستوى الذهب والفضة على الترتيب.

وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبا التايكوندو

وكشفت مصادر لليوم السابع أنه بعد انتهاء المنافسات لا يخرج اللاعبون من القرية الأولمبية فى طوكيو لحين عودتهم إلى مصر، فى ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الطبية حرصا على سلامتهم وتجنب الإصابة بفيروس كورونا، حيث يتم الاكتفاء بالنزول من الغرف إلى مطعم القرية أو اللوبى ومقابلة اللاعبين وباقى أفراد البعثة مع بعضهم، ويتواصل باقى الأبطال مع عائلاتهم هاتفيا وعن طريق الفيديو كونفرانس.

وتعود بعثة منتخب اليد وكذلك جيانا فاروق من طوكيو غدا.