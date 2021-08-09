شكرا لقرائتكم خبر عن تعددت الأسباب والرقص واحد.. كارتيرون ولاسارتي وموسيماني على "واحدة ونص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة خاصة تربط الأجانب الوافدين على الدوري المصري بالعادات والثقافة المصرية، التي ظهر مدى تأثرهم بها رغم تعاملهم المحدود في النطاق الرياضي، إلا أنهم تأثروا بشكل واضح من تعاملهم مع اللاعبين المصريين، ومؤخراً ظهر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك يتراقص على الأغاني الشعبية مع لاعبي الزمالك.



كارتيرون

ولم يكن كارتيرون أول الأجانب الذين تراقصوا على الأغاني المصرية، بل سبقه فى ذلك مدربو النادي الأهلي، مثل بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر حالياً، وكذلك مارتن لاسارتي مدرب الفريق السابق.

بعد نجاحه فى التتويج مع الأهلى ببطولة الدورى العام رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء، عاش مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى لحظات من الفرحة التى صاحبها الرقص والغناء مع لاعبيه وجهازه المعاون لدرجة دفعته للغناء للاعبه التونسى على معلول على أنغام المزمار البلدى.

ودخل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في وصلة رقص مع حمدي فتحي، لاعب الفريق الأحمر، الذى احتفل بزفافه فى أحد الفنادق، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو لرقص موسيمانى مع حمدى فتحى على أنغام الأغنية الشعبية "عم يا صياد".