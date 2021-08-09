شكرا لقرائتكم خبر عن الأمامية وراء استبدال شريف إكرامى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتمكن شريف إكرامى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من استكمال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التى جمعتهما أمس، الأحد، على ملعب جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وخرج شريف إكرامى عقب انتهاء الشوط الأول، ودخل بدلاً منه المهدى سليمان، وجاء خروج شريف بعدما تعرض لإصابة فى العضلة الأمامية، أدت لعدم قدرته على استكمال اللقاء، ومن المنتظر أن يخضع الحارس لأشعة خلال الساعات المقبلة.

وعاد المهدى سليمان للمشاركة مع الفريق السماوى بعد غياب 205 أيام، حيث كانت أخر مشاركة مع بيراميدز أمام المقاولون العرب يوم 15 يناير الماضى في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعود المهدى لحراسة مرمى الفريق السماوي عندما حل بديلا فى الشوط الثانى لشريف إكرامى.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

فيما ارتقى الطلائع للمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.