كواليس غرف الملابس.. عبد الجليل يكشف ماذا قال موسيمانى بعد رباعية الأهلى

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف محمد عبد الجليل، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، عن كواليس الحديث الذي دار بينه وبين موسيماني، مدرب الأهلي، عقب لقاء الفريقين فى مسابقة الدورى: "موسيماني قال لي قدمت شوط أول جيدا وتمتلك لاعبين في الشق الهجومي جيدين".

وأضاف: "موسيماني قال لي لاحظت أن اللاعبين بدنيا سقطوا ونحن استغللنا ذلك وتحدث معي عن التمريرات الخاطئة لفريقي، وليس عيبا أن أستمع له لأن حديثه صحيح".

وتابع المدير الفني لفريق مصر المقاصة: "كنت أتحدث عن محمد شريف وأفشة ومعلول في المحاضرة قبل المباراة، ومع ذلك أفشة كان يسرق لاعبي وسط الملعب وشريف أيضا، ولكن للأسف لاعبي المقاصة أوقفوهم في الشوط الأول والثاني لا".

وحقق الأهلي فوزا غاليا على نظيره المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.