شكل مختلف.. محمد صلاح بـ «نيولوك» جديد خلال مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو «صور»

الشارقة - اميمة ياسر -

ظهر النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بـ"نيولوك" جديد، خلال مباراة فريقه الودية أمام أتلتيك بلباو الإسباني، والتي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2021-22.

وظهر صلاح مع ليفربول في اللقاء بشكل مختلف، حيث حلق لحيته على شكل غير معتاد خلال السنوات الأخيرة، لكنه ما زال محتفظًا بقصة شعره الطويلة.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: أليسون، أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرسون.ميلنر، كيتا، هارفى إليوت، مانى ، محمد صلاح، جوتا.

ويستعد ليفربول لمنافسات الدوري الانجليزي "البريميرليج، بينما يستعد أتلتيك بلباو لخوض منافسات الدوري الاسباني "الليجا".

وسيبدأ "الريدز" مشواره لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة فريق نورويتش سيتي "الصاعد حديثا" في الـ 14 من أغسطس الجاري.

يشار إلى أن مانشستر سيتي توّج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.