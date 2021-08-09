الترتيب النهائي لجدول ميداليات العرب في طوكيو 2020.. مصر صاحبة النصيب الأكبر

الشارقة - اميمة ياسر -

نجحت الدول العربية في حصد 18 ميدالية، ضمن فعاليات النسخة الــ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

وكانت اليابان قد استضافت دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 8 أغسطس 2021.

وتصدرت قطر قائمة الدول العربية، من حيث عدد الميداليات الذهبية، برصيد ميداليتين ذهبيتين، فيما تربعت مصر على عرش الترتيب العام للعرب، برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية.

وفي ما يلي جدول ميداليات الدول العربية في أولمبياد "طوكيو 2020":

1- قطر

الميدالية الذهبية لرفع الأثقال حصل عليها الرباع فارس إبراهيم

الميدالية الذهبية للوثب العالي توج بها معتز عيسى برشم

الميدالية البرونزية للكرة الطائرة الشاطئية لثنائي الرجال

2- مصر

الميدالية الذهبية توجت بها لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز

الميدالية الفضية نالها أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث

الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب التايكوندو سيف عيسى

الميدالية البرونزية نالها المصارع محمد إبراهيم السيد "كيشو"

الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق

3- تونس

الميدالية الذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي

الميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي

4- المغرب

أحرزها العداء سفيان البقالي في سباق 3000 م موانع

5- الأردن

الميدالية الفضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب الكاراتيه عبد الرحمن المصاطفة

6- السعودية

الميدالية الفضية أحرزها لاعب الكاراتيه طارق حامدي

7- الكويت

الميدالية البرونزية نالها الرامي عبد الله الرشيدي

8- سوريا

الميدالية البرونزية حصل عليها الرباع معن أسعد

9- البحرين

الميدالية الفضية توجت بها العداءة كالكيدان جيزاهيجن.