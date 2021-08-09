أزمة أفريقيا.. الكاف يرفض استثناء مصر.. آخر موعد لتسجيل الأندية 10 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه لا يوجد أي استثناءات تتعلق بموعد تسجيل الأندية في المسابقات الأفريقية.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الأندية التي سوف تشارك في الموسم الجديد لدوري الأبطال والكونفيدرالية، حيث ينتهي الدوري يوم 27 أغسطس.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365": "يوم 10 أغسطس هو أخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية للموسم الجديد".

وتابع: "لا يوجد أي مواعيد استثنائية".

وأكمل: "قمنا في الأساس باستثناء للجميع بتأجيل التسجيل من يوم 30 يونيو، ليوم 10 أغسطس، وهو الموعد النهائي".

واختتم: "لا يمكن الكشف اذا كان سيتم السماح لاتحادات معينة بأن يتم تسجيل أنديتها كأرقام لحين انتهاء المسابقات أم لا".

وكان مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، قد سبق وكشف لمصراوي، أنه سيتم تسجيل الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا دون أي مشاكل.

وأشار المصدر، أن الاتجاه الأقرب هو تسجيل طلائع الجيش وصيف النسخة الماضية لكأس مصر في الكونفيدرالية، بجانب بيراميدز صاحب المركز الثالث في الدوري.

ويتمسك المصري والاتحاد السكندري بفرص المشاركة في الكونفيدرالية الموسم المقبل وفقا لقاعدة "الجدارة الرياضية" وفقاً لما هو مدرج بلائحة اتحاد الكرة.