لاعب المصري: هناك اتصالات من الزمالك لضمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي المصري، أن هدف الفريق البورسعيدي، هو التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الموسم المقبل، مشيراً إلى أن هناك اتصالات من نادي الزمالك لضمه.

وقال عمر كمال في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "حققنا فوز مهم جداً، وبعد تحديد اتحاد الكرة أن فريق طلائع الجيش هو الذي سيلعب في أفريقيا، فأنت الآن كل مباراة تلعبها بمثابة مباراة كأس، وتعادل طلائع الجيش مع بيراميدز كان مصلحة لنا، وان شاء الله نختم الموسم على خير ونحتل المركز الثالث".

وأضاف: "عقدي ينتهي بالفعل مع النادي المصري مع نهاية الموسم، وأنا تحت أمر النادي المصري، ولم أتحدث في أي حاجة، جلسنا لبحث الطلبات الخاصة بي، وموضوع تجديد عقدي ليس به أزمة من جانبي أو من جانب النادي المصري، والموضوع مسألة وقت ليس أكثر".

وأكمل مهاجم المصري: "أكيد لدي عروض، ولكني سايب كل حاجة مع والدي ووكيلي، لن أقول أه او لا بخصوص عرض من نادي الزمالك، ولكن أكيد في كلام كتير ولكن لا يوجد أحد يكلمني أنا رسمي، ومن يتحدث يكون عن طريق والدي ووكيلي، ولكن نعم هناك اتصالات من نادي الزمالك".

واختتم عمر كمال تصريحاته: "كان هناك كلام من نادي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، ولكن أنا لا أهتم بهذا الآن، كل ما يهم هو التركيز في الدوري وهدفنا التأهل إلى أفريقيا".