الميركاتو السعودي | بأمر من جارديم.. الهلال يستغنى عن مهاجمه والشباب الأقرب لضمه

قرر نادي الهلال السعودي عدم تجديد عقد مهاجمه “هتان باهبري”، بأمر من المدير الفني للفريق ليوناردو جارديم، ليقترب من مغادرة الزعيم في الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد باهبري مع الهلال في شهر مايو 2022، ولكن المهاجم السعودي سيدخل الفترة الحرة التي تسمح له بالتفاوض مع أي ناد دون الحصول على موافقة الزعيم بحسب قانون بوسمان، في يوم 1-1-2022، الأمر الذي يسهل من عملية المفاوضات معه في الوقت الحالي.

ولم يوافق لاعب الشباب السابق على تجديد عقده مع نادي الهلال مؤخرًا، لمدة 3 سنوات مقابل 3 ملايين ريال سعودي في السنة الواحدة، بسبب رغبته في زيادة نسبة المشاركة في المباريات بشكل أساسي، وهو الأمر الذي رفضه المدرب الجديد ليوناردو جارديم.

ومن الواضح أن ليوناردو جارديم سيعتمد على الثنائي “بافتيمبي جوميز”، بالإضافة إلى الوافد الجديد “موسى ماريجا”، ضمن التشكيلة الأساسية للموسم الجديد في الدوري السعودي للمحترفين، ومنافسات دوري أبطال آسيا.

وارتبط اسم المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا بالانتقال إلى صفوف الشباب وأهلي جدة خلال ميركاتو الصيف السعودي 2021، إلا أنه أصبح قريب للغاية من العودة إلى فريقه القديم في صفقة انتقال حر.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية، أن باهبري سيوقع على عقد انتقاله إلى الشباب لمدة موسمين، خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن باهبري شارك في 50 مباراة مع الهلال في جميع المسابقات منذ قدومه بصفقة انتقال حر في عام 2019، بعد انتهاء عقده مع الشباب، وكانت معظم مشاركاته مع الزعيم كبديل، وسجل خمسة أهداف وصنع مثلها.

وخاض باهبري 12 مباراة رفقة الهلال في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، اكتفى خلالها بصناعة هدف واحد، وفي دوري أبطال آسيا، قدم أداء أفضل نسبيًا، حيث سجل هدفين، وصنع هدفا خلال 6 مشاركات.