الميركاتو الصيفي 2021 | لاعب برشلونة السابق ينضم إلى إنييستا في فيسيل كوبي

اِلتحق لاعب برشلونة السابق بويان كركيتش بالنجم آندريس إنييستا في فريق فيسيل كوبي الياباني بشكلٍ رسمي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

المهاجم الذي نشأ في لا ماسيا وقع مع فيسيل كوبي الياباني لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع مونتريال إمباكت الكندي في شهر يناير من العام الجاري.

ويعد فيسيل كوبي هو المحطة التاسعة في مسيرة كركيتش، فبعد مغادرة برشلونة نحو فريق روما في الميركاتو الصيفي 2011، مثل أندية ميلان، أياكس، ستوك سيتي، ماينز، ديبورتيفو ألافيس، وآخرها مونتريال إمباكت.

ويمتلك المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا، رقم قياسي مميز، حيث أصبح أول إسباني في التاريخ يسجل في البطولات الأربع الكبرى (الدوري الإسباني – الدوري الإنجليزي – الدوري الإيطالي – الدوري الألماني).

ويوجد بالفعل لاعبان إسبانيان سابقان لفريق برشلونة مع نادي فيسيل كوبي، فبعد انضمام آندريس إنييستا إلى النادي الياباني في 2018، التحق به لاعب الوسط صاحب الـ 26 عامًا سيرجي سامبر بعد انتهاء عقده مع البرسا.

كما يضم النادي الذي تأسس سنة 1966، المدافع الدولي البلجيكي المخضرم توماس فيرمايلين الذي لعب في صفوف برشلونة من 2014 إلى 2019، تخللها خروجه معارًا إلى روما في 2016.

وصرح كركيتش بعد الانضمام إلى فيسيل كوبي: “لا يمكنني الانتظار أكثر من ذلك من أجل هذا التحدي الرائع، هذه الفرصة هي واحدة من أفضل الفرص، لقد انجذبت إلى الثقافة اليابانية لفترة طويلة والآن، بفضل هذا النادي، يمكنني أن أعيش التجربة”.

واختتم: “إنييستا مميز بالنسبة لي، أنا سعيد لأنني قادر على اللعب معه مرة أخرى. أريد أن أسجل العديد من الأهداف بتمريراته الحاسمة”.

وسيلتحق كركيتش بفريق فيسيل كوبي مباشرة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يستعد الفريق لاستئناف الدور الثاني من بطولة الدوري الياباني، الذي ينتهي في شهر ديسمبر المقبل.

ويتواجد فيسيل كوبي في المركز الثالث بالدوري الياباني وفي رصيده 41 نقطة، كما أنهم لم يخسروا في أيٍ من مبارياتهم الخمس الأخيرة، وحتى الآن يضمن الفريق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الجديد.