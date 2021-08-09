الميركاتو الصيفي 2021 | كريم العريبي يكشف سبب فشل انتقاله إلى الترجي

كشف المهاجم الجزائري كريم العريبي سبب فشل صفقة انتقاله من فريق نيم الفرنسي إلى الترجي التونسي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأعلن نادي الترجي في وقت سابق توصله إلى إتفاق مع نيم الفرنسي للحصول على خدمات العريبي مقابل 400 ألف يورو، ووصل اللاعب إلى تونس يوم الخميس الماضي قادمًا من فرنسا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيع العقود.

وأشاع نادي الترجي، أن صفقة إنضمام كريم العريبي إلى الفريق لم يكتب لها النجاح، بسبب فشل المهاجم الجزائري في الفحوصات الطبية التي أظهرت إصابته في أسفل الظهر.

ورد مهاجم نادي النجم الساحلي التونسي السابق على تلك الادعاءات، نافيًا معاناته من أي إصابة في مداخلة تلفزيونية حصرية بالفيديو لقناة “الشروق نيوز” الجزائرية.

وقال العريبي أن اسباب فشل إتمام صفقة انتقاله إلى الترجي لم تكن ابدًا بسبب الإصابة، خاصة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية مع فريقه نيم في فرنسا قبل السفر إلى تونس.

“الحمدلله اجتزت كل الفحوصات الطبية اللازمة والمعمقة مع فريق نيم قبل السفر إلى تونس، ولم يسجل الفريق الفرنسي أي مشكلة لدي بخصوص معاناتي من أي إصابة كما أشاعت إدارة فريق الترجي”.

وأوضح المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا، أن فريق الترجي تعمد تعطيل الصفقة وإفسادها بعدما رفض طلب الإدارة بتخفيض راتبه بنسبة 50%، عن الرقم المتفق عليه اثناء المفاوضات.

واختتم: “فشل انتقالي إلى الترجي بسبب العقد.. أنا أتساءل كيف أن إدارة الفريق التونسي كانت تريد الإمضاء مع لاعب مصاب مقابل تخفيض 50% من مطالبه المالية، سأجري فحص طبي جديدة لأثبت للجميع بأنني غير مصاب”.

ويرتبط كريم العريبي بعقدٍ يمتد حتى عام 2024 مع نيم الفرنسي، وتقدر قيمة اللاعب بـ 800 ألف يورو بحسب الموقع الألماني المتخصص في سوق الانتقالات transfermarkt.

يذكر أن جماهير نادي الترجي مارست كل أساليب الضغط على إدارة الفريق خلال الايام الماضية لتجميد المفاوضات مع كريم العريبي، خاصة وأنه حمل قميص الفريق الغريم “النجم الساحلي”.

هل سيعود العريبي إلى نيم؟

ما زال كريم العريبي حائرًا بين العودة إلى نيم الذي هبط إلى الدوري الفرنسي الدرجة الثانية واستكمال الموسم الذي بدأ للتو، أو البقاء في الجزائر على أمل الإنضمام إلى أحد الأندية العربية في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك لإعادة اكتشاف نفسه من جديد.

ولم يقدم العريبي المستوى المنتظر في موسمه الأول مع نيم في الدوري الفرنسي، بعد انضمامه للفريق الصيف الماضي قادمًا من النجم الساحلي التونسي مقابل 1 مليون يورو، حيث خاض 13 مباراة في الدوري الفرنسي، منها مباراة واحدة كأساسي، وفشل في تسجيل أو صناعة أي هدف.

وكان نادي الزمالك المصري ينافس الترجي على التعاقد مع العريبي بطلب من مدرب الفريق باتريس كارتيرون، لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالطة سراي التركي، وابتعاد حميد أحداد عن مستواه.

ولكن بعد فشل انتقال المهاجم الدولي الجزائري إلى الترجي، أصبح موقف نادي الزمالك مجهول تمامًا، خاصة مع تألق مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري الذي قاده إلى تحقيق الانتصار على غزل المحلة في الدوري المصري يوم السبت 7 أغسطس، بصناعته هدفين وتسجيل هدف واحد.