انتقال ميسي إلى باريس سان جرمان "مسألة ساعات"

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باريس: بعد توديعه ناديه برشلونة باكيًا، إقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الإنتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة مثيرة.

فمنذ النبأ القنبلة الخميس الذي تحدّث عن رحيل "لا بولغا" عن صفوف الفريق الكاتالوني، والجميع يترقّب وجهته المقبلة.

هويّة ناديه المقبلة لم تعد تحمل أي شك: فريق العاصمة الفرنسية هو أبرز المرشّحين للحصول على خدمات الأرجنتيني الذي دافع طوال مسيرته عن ألوان ناد واحد حتى الآن وعلى مدى أكثر من 20 عامًا حقّق فيها جميع الألقاب الممكنة.

وبالنسبة إلى الصحف الفرنسيّة، فإنّ الصفقة ستتمّ في الساعات المقبلة وكشفت صحيفة "لو باريزيان" بقولها "سيتم الإعلان عن الصفقة رسميًّا الإثنين وربما الثلاثاء، إنّه السيناريو الأقرب لكي يتحقّق".

أمّا صحيفة "ليكيب" الرياضية فقالت "أنّها مسألة ساعات ليس إلّا" قبل الإعلان عن انتقال ميسي رسميًّا واعتبرت ب"أنّنا ندخل الأيّام الأكثر إثارة في تاريخ كرة القدم الفرنسية".

وذكرت الصحيفتان بأنّه يتعيّن على ميسي أن يخضع للفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع على عقده.

وكان ميسي قام بتوديع ناديه الأحد من خلال مؤتمر صحافي مؤثّر استهلّه باكيًا وقال في هذا الصدد "لم أتصوّر إطلاقًا الرحيل عن برشلونة لأنّني للحقيقة لم أفكّر بهذا الأمر. كنت أريد وداعًا مع الجميع على أرضيّة الملعب" مشيرًا إلى أنّه وافق على تقليص راتبه إلى النصف لكن ذلك لم يكن كافيًا لأنّ الصفقة تخطّت السقف الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني.

وكان عقد ميسي مع برشلونة انتهى في 30 حزيران/ يونيو الماضي، وتوصّل الطرفان إلى اتفاق يقضي ببقائه في صفوف النادي الكاتالوني لعامين إضافيّين، لكنّهما اصطدما بقوانين الرابطة، ما حال دون اعتماد الإتفاق رسميًّا.

وتصدّرت صور ميسي باكيًا الصفحات الأولى للصحف الإسبانية الرياضية أمثال "ماركا" و"آس" و"سبورت" وقالت الأخيرة "جميع أنصار برشلونة يبكون معك يا ليو".بعد وداع ميسي لبرشلونة، سارع باريس سان جرمان إلى الدخول في مفاوضات مع معسكر ميسي وتحديدًا والده خورخي علمًا بأنّ اللّاعب ألمح في مؤتمره الصحافي إلى إمكانيّة الإنتقال إلى فريق العاصمة الفرنسيّة حيث سيلعب إلى جانب صديقه وزميله السابق في برشلونة البرازيلي نيمار بالإضافة إلى مواطنيه أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس وبإشراف مواطنه الآخر ماوريسيو بوكيتينو.

40 مليون يورو سنويًّا

وكشفت الصحف الفرنسية بأنّ سان جرمان تقدّم بعرض قيمته لمدّة سنتين قابلة للتجديد لعام إضافي وأجر سنوي بلغ 40 مليون يورو.

لم تكن هذه الصفقة ممكنة لولا القوّة الماليّة لدولة قطر مالكة سان جرمان وتخفيف قيود اللّعب النظيف من قبل الإتحاد الأوروبي للعبة (ويفا). ولا شك بأنّ صفقة إنتقال ميسي إلى سان جرمان ستنقل النادي الفرنسي إلى مصاف آخر من الناحيتين الرياضيّة والإقتصاديّة.

فبوجود ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات إلى جانب الثنائي نيمار وكيليان مبابي، سيصبح سان جرمان أبرز المرشّحين لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا بعد خسارته نهائي عام 2020 أمام بايرن ميونيخ الألماني، وخروجه من نصف نهائي الموسم للفائت على يد مانشستر سيتي الإنكليزي.

ولقيت إمكانيّة إنتقال ميسي إلى صفوف سان جرمان إشادة كبيرة من مختلف المسؤولين والمدرّبين في الدوري الفرنسي وقال مواطنه خورخي سامباولي مدرّب مرسيليا "لقد كسبت كرة القدم الفرنسيّة كثيرًا في المواسم الأخيرة. اللّعب ضد ميسي سيشكّل حافزًا إضافيًّا لنا".

وبحثت الصحف الفرنسيّة عن برنامج مباريات سان جرمان المقبلة لمعرفة المباراة الرسميّة الأولى التي سيخوضها ميسي في صفوفه والتي قد تكون ضد رينس في 29 آب/ أغسطس، أو ضد كليرمون في 12 أيلول/ سبتمبر بعد العودة من المباريات الدوليّة.

يُذكر أنّ سان جرمان استهلّ مشواره لإستعادة لقبه بطلًا للدوري الفرنسي الذي خسره لصالح ليل الموسم الماضي، بالفوز على مضيفه تروا 2-1.