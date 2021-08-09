شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن تعيين حكام أجانب في الدوري: "لن يحدث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن أندية الدوري الممتاز لم تطلب الاستعانة بحكام أجانب خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري في الأسابيع الخمسة الأخيرة، كما يتردد.

وقال مسئولو الجبلاية إنه لن يتم الاستعانة بحكام أجانب فى مباريات الدوري المصري، كما كان يحدث فى الماضي، وأن الأولوية للحكام المصريين وتحديدًا بعد إسناد قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك لحكام مصريين، وبالتالي أى طلب سيقدم باستقدام حكام أجانب سيتم رفضه.

فى سياق متصل، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا مباراة واحدة بعد طرده أمام الأهلي أمس بالجولة الـ23 للدورى العام، حيث كشف مصدر بلجنة المسابقات، أن واقعة عامر عامر يتم تصنيفها فى لائحة العقوبات على أنها منع هدف محقق وتستوجب الإيقاف مباراة واحدة فقط، كما أن الطرد الذي حصل عليه عامر عامر، في مباراة الأهلي لن يلغي الإنذارات السابقة للاعب.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن عامر عامر حصل على إنذارين من قبل أمام غزل المحلة وبيراميدز وطرده أمام الأهلي لن يلغي الإنذارين ، تابع مسئولو الجبلاية، أن اللائحة الخاصة بلجنة المسابقات تنص على إلغاء الإنذار إذا حصل اللاعب على طرد في نفس المباراة، أما إذا حصل على إنذارات في مباريات معينة وحصل على طرد في لقاء آخر لن يتم إلغاء الإنذارات.

كان الأهلي فاز برباعية نظيفة على سيراميكا ورفع رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الدورى.