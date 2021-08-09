شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة إنبى وسموحة فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الاثنين، منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يواجه إنبى نظيره سموحة فى السابعة مساء باستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين نستعرضها كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعدما خاض 28 مباراة فاز فى9 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 30.

2_يحتل سموحة المركز السادس برصيد 40 نقطة جمعها من 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل فى 16 وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 37.

3_يدخل الفريق البترولى مباراة الليلة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة فيما خسر سموحة من الأهلي برباعية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

4_تاريخيا مباراة اليوم تحمل الرقم20 في تاريخ مواجهات الفريقين، وفوق سموحة في 7 مواجهات مقابل فوزين فقط لإنبي، وتعادلا في 10 مباريات.

5_أول مواجهة بين الفريقين كانت فى موسم 2010/2011، بعد صعود سموحة للدوري الممتاز، وبالتحديد في يوم 29 أغسطس 2010، وانتهت بالتعادل السلبى بالإسكندرية.

6_أخر مواجهة بين الفريقين كانت فى الدور الاول لدوري هذا الموسم وانتهت بالتعادل الايجابى 1-1، تقدم جودى لإنبى وتعادل حسام حسن لسموحة فى اللقاء الذى أقيم فى الجولة 12 للمسابقة على ستاد الاسكندرية.

7_سجل الإيفواري ديفونيه أول أهداف المواجهات وأهداف إنبي، بينما سجل الغاني جودين أترام أول أهداف سموحة في يوم الثالث من مايو 2011 ببتروسبورت.

8_لم يحقق إنبى أى فوز على سموحة في آخر 12 مباراة، وبالتحديد منذ فوز إنبي بملعبه في 15 ديسمبر 2014، بهدفين مقابل هدف سجل للبترولي لاما كولين، وأحمد رفعت، بينما سجل هاني العجيزي للضيوف ، عبر 9 مواجهات سابقة فى الإسكندرية، فشل إنبى فى تحقيق أى فوز، وخسر ثلاث مرات، وتعادل فى 6 مباريات.

9_ حقق سموحة أكبر فوز له في تاريخ مواجهات الفريقين برباعية دون رد ، سجل السيد فريد هدفين، ومحمد حمدي زكي، وأوجستين أوكرا هدفا.

10_قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم أحمد العدوي لإدارة مباراة اليوم بين إنبي وسموحة.