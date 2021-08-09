شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص طاهر محمد طاهر ومتولي لتحديد موقفهما من مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثنائى النادى الأهلى طاهر محمد طاهر ومحمود متولى لفحص طبى قبل مران اليوم، الاثنين، لتحديد موقفهما من المشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم دخول قائمة مباراة الإسماعيلي.

وغاب طاهر ومتولى عن تدريبات الفريق الأخيرة، إذ عانى طاهر من إصابة بسيطة فى أحد أصابع القدم تعرض لها فى مباراة مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو الأخيرة، وتسببت هذه الإصابة فى "ورم" صباع اللاعب وغيابه عن التدريبات.

فيما اشتكى متولى من إجهاد فى العضلة الأمامية حرمه من مباراة سيراميكا الأخيرة فى بطولة الدورى التى فاز فيها الأهلى برباعية نظيفة.

ويبدأ الأهلى مساء اليوم الاستعداد لمباراة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية فى الجولة 29 من بطولة الدورى المصري.

من ناحية أخرى، يرفض مسئولو النادى الأهلى ترضية محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر وتعديل عقده ماليا، لاسيما بعد رفض عدد من العروض الخليجية المغرية للتعاقد مع الحارس الدولى خلال الفترة الأخيرة، مكتفين بقيمة العقد الذى يحصل عليه اللاعب، خاصة أنه تم تعديل عقد الشناوى منذ فترة ليست بعيدة.

وتلقى محمد الشناوى عرضين من قطبى الكرة السعودية، الهلال والنصر، إلا أن إدارة الأهلى رفضت العرضين السعوديين، وتمسكت ببقاء الحارس العملاق باعتباره من أهم العناصر فى صفوف الفريق الأحمر وترفض التفريط فيه مهما كانت المغريات المالية، خاصة أن الأهلى مقبل على خوض السوبر الأفريقى والمشاركة فى كأس العالم للأندية ومن ثم النسخة المقبل من دورى أبطال أفريقيا.

وتتحفظ إدارة الأهلى على فكرة ترضية الشناوي، لاسيما أنه يتواجد ضمن لاعبى الفئة الأولى بالفريق الأحمر وتم تعديل عقده قبل تمديد عقده مع الأهلى فى الفترة الماضية، ولا يوجد ما يدعو لتعديل عقد اللاعب فى الوقت الحالي، رغم رفض العروض الخليجية للتعاقد معه.