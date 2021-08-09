الامارات | برشلونة يحرز أول بطولة في حضور كريستيانو رونالدو وغياب ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحرز أول بطولة في حضور كريستيانو رونالدو وغياب ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق برشلونة الإسباني أول بطولة له في نفس اليوم الذي ودع فيه قائده وأفضل لاعب في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعدما فاز على فريق يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة ليتوج بلقب بطولة كأس خوان غامبر الودية لكرة القدم، وهو أول لقب يدخل خزائن النادي الكتالوني منذ 20 عاماً دون تواجد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أحرز ثلاثية برشلونة في مرمى يوفنتوس وبحضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كلاً من المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، والمهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، ولاعب خط الوسط الإسباني الشاب ريكي بويج.

ويبدأ فريق برشلونة سنويا الموسم الجديد بخوض مباراة ودية على كأس خوان غامبر، وكان من المنتظر أن يلتقي النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وجها لوجه، في "كلاسيكو" جديد، ولكن حضر كريستيانو رونالدو، وغاب ميسي في نفس اليوم من النادي.

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